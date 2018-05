إيفانوفيتش: المنتخب الروسي سيحقق نتائج جيدة بالمونديال

المتوسط:

أعرب مدافع منتخب صربيا ونادي زينيت سان بطرسبورغ، برانيسلاف إيفانوفيتش، عن ثقته في قدرة منتخب روسيا على تجاوز عقبة دور المجموعات في بطولة كأس العالم، روسيا 2018.

وقال إيفانوفيتش خلال لقاء خاص مع شبكة RT: “أنا متأكد من قدرة منتخب روسيا على تجاوز دور المجموعات في المونديال المقبل، بطولة كأس العالم هي حدث خاص في حياة أي لاعب كرة قدم.

وأعرب إيفانوفيتش عن أمله في أن يقف الحظ إلى جانب المنتخب الروسي في المونديال: “بالطبع، لا توجد طريقة للاستغناء عن الحظ، وهو ما أتمناه للفريق الروسي”.

ويعتبر إيفانوفيتش من أبرز المدافعين في تاريخ المنتخب الصربي، وانضم لزينيت الروسي عام 2017 قادما من تشيلسي الإنكليزي، الذي توج معه بلقب الدوري المحلي مرتين، وكأس إنكلترا ثلاث مرات، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، والدوري الأوروبي عام 2013.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة مونديال 2018، وضعت المنتخب الروسي في المجموعة الأولى، إلى جانب السعودية، ومصر، وأوروغواي، بينما ستتنافس صربيا في المجموعة الخامسة مع منتخبات البرازيل، سويسرا، وكوستاريكا.

