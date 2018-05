الإيقاف أربع مباريات لمدرب أتلتيكو مدريد لإهانة الحكم

المتوسط:

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس الجمعة، إيقاف الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، لأربع مباريات، بداعي إهانة الحكم خلال مباراته ضد أرسنال، ضمن الدوري الأوروبي.

وتعرض دييغو سيميوني للطرد، يوم الخميس 26 أبريل الماضي، لاحتجاجه على قرار حكم مباراة الذهاب ضمن الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، ضد أرسنال، بعد أن أشهر الأخير البطاقة الحمراء في وجه الكرواتي شيمي فرسالكو، مدافع أتلتيكو مدريد.

وقضى المدرب الأرجنتيني مباراة من هذه العقوبة بعد أن شاهد من المدرجات، فوز فريقه على أرسنال بهدف وحيد، أمس الخميس، في لقاء الإياب، وتأهل إلى نهائي يوروبا ليغ.

