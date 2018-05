المتوسط:

فسر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، تغريدته حول لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، التي تعرض آل الشيخ بسببها لانتقادات شديدة.

وقال تركي آل الشيخ خلال حوار أجرته معه شبكة “CNN” الأمريكية: “عندما أتحدث عبر تويتر يكون حديثي كمشجع وليس كمسؤول، وعندما علقت على المنتخب السعودي كان ذلك بسبب الحماس، من الممكن أن أخطئ أو أصيب، وقد أكون حادا في بعض المصطلحات”.

وتابع: “وعندما يتعلق الأمر بمحمد صلاح فهو لاعب عربي عظيم، وقد رفع رؤوس العرب جميعا، أنا من المعجبين به، لكنني أتمنى ألا يتواجد في المباراة ضد المنتخب السعودي فحسب”.

وكان آل الشيخ قد أعرب في وقت سابق في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، عن أمله في غياب صلاح عن المباراة التي ستجمع المنتخب السعودي بنظيره المصري في كأس العالم المقبلة.

وستشهد بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف، مواجهة عربية خالصة، عندما تلتقي السعودية ومصر في الـ25 من يونيو المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

The post “آل الشيخ”: أتمنى غياب صلاح أمام المنتخب السعودي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية