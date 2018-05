جائزة أفضل مدرب بالبريميرليج حائرة بين “كلوب” و “جوارديولا”

المتوسط:

يتنافس كل من الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول نظيره الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على جائزة أفضل مدرب بالدوري الانجليزي الممتاز.

وأعلن الراعي الرسمي للدوري الانجليزي، عن بدء التصويت لاختيار أفضل مدير فني في البريميرليج لموسم 2017/2018 من بين 6 مدربين.

وشملت القائمة تواجد جوارديولا، وكلوب بجانب كريس هيوتون مدرب برايتون، ورافاييل بينيتيز مدرب نيوكاسل، وشين ديتش مدرب بيرنلي، وروي هودجسون مدرب كريستال بالاس.

وغاب عن القائمة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، بجانب الايطالي انطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي، والارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام.

