نيمار يصل باريس ويستعد للعودة

وصل النجم البرازيلي نيمار إلى العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، على متن طائرة خاصة لاستكمال فترة النقاهة والبرنامج العلاجي حتى يتسنى له العودة للملاعب والمشاركة في كأس العالم هذا الصيف.

ولن يشارك نيمار في ختام مباريات فريقه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي خوفا على سلامة اللاعب ولكنه حضر إلى باريس لحضور مراسم التتويج بلقب الدوري الفرنسي.

وسيبدأ نيمار برنامجه العلاجي الأخير، السبت، حيث من المنتظر أن يلاقي زملائه في الفريق للمرة الأولى منذ فبراير الماضي حينما غادر إلى البرازيل لإجراء عملية جراحية في مشط قدمه اليمنى.

وسيشرف طبيبين من النادي الباريسي على برنامج نيمار الذي من المتوقع أن يضع قدمه بملاعب كرة القدم للمرة الأولى في الثالث من الشهر القادم في ودية البرازيل وكرواتيا.

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