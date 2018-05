نيمار يتمنى ارتداء قميص ريال مدريد

المتوسط:

انتشرت مجددا، تقارير تتحدث عن إمكانية انضمام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لنادي ريال مدريد الإسباني، بعدما انضم لباريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي في صفقة قياسية تكلفت 222 مليون يورو قادما من برشلونة، الا أن تقارير تحدثت في الأشهر الأخيرة عن أن نجم السامبا غير سعيد في فرنسا ويريد العودة لإسبانيا ولكن هذه المرة بقميص ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة ماركا فإن نيمار يريد اللعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، ويعتبر ذلك تحديا جديدا بالنسبة له، وإضافة كبيرة لمسيرته المهنية، بعد أن لعب من قبل دون أي مشاكل إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن نيمار قد نقل هذه الرغبة، ولو بشكل غير مباشر، لإدارة ريال مدريد، وذلك من أجل التحرك لضمه هذا الصيف، بدلا من الانتظار حتى صيف العام المقبل، مشيرة في نفس الوقت الى أن هناك العديد من العلامات التي تدل على رغبة نيمار في ارتداء قميص الملكي، منها حادثة عناقه لكريستيانو رونالدو على أرضية ملعب برنابيو خلال مواجهة الفريقين هذا الموسم في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لكن من ناحية أخرى قالت الصحيفة إن انضمام نيمار لريال مدريد لن يكون سهلا من الناحية الاقتصادية، حيث سيكلف التعاقد معه مبلغا خياليا قد يتجاوز 300 مليون يورو، بالإضافة الى ذلك فإن النادي الملكي مطالب أيضا بتحسين العقد الحالي لكريستيانو رونالدو، وزيادة راتبه السنوي بشكل كبير.

