رياض محرز صانع ألعاب ليستر سيتي يسحب طلب الانتقال من ناديه

عين ليبيا

أعلن اللاعب الجزائري وصانع ألعاب فريق ليستر سيتي الانجليزي «رياض محرز» أنه سحب طلب الانتقال من ناديه، بعدما فشلت مفاوضات انضمامه إلى مانشستر سيتي مطلع هذا العام.

حيث كان اللاعب الجزائري طلب مغادرة ليستر سيتي في يناير، وأثار الكثير من التعليقات في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما غاب 10 أيام عن فريقه.

وكشف محرز لشبكة “سكاي سبورتس نيوز”: «لقد مضى هذا الأمر، كان في فترة انتقالات يناير ولا زلت هنا، لا أريد أن أشغل بالي بالكثير من الأمور».

مضيفاً: «وقتها قدمت طلب انتقال لأنني تلقيت عروضا من مانشستر سيتي، وبطبيعة الحال كنت أود الانتقال، ولكنني الآن في ليستر».

هذا ولم ينف محرز إمكانية انتقاله إلى فريق آخر، قائلاً: «لا أريد في الواقع أن اتحدث عن الانتقال أو البقاء، ما أريده الآن هو إتمام المباريات المتبقية هذا الموسم، وبعدها سنرى ما الذي سيحدث».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا