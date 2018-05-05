استبعاد بشكتاش من المشاركة في كأس تركيا الموسم المقبل

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم السبت، منع فريق بشكتاش من المشاركة في بطولة الكأس بالموسم المقبل وذلك بعدما رفض استكمال مباراته بالدور قبل النهائي أمام فناربخشة.

وقرر الاتحاد التركي اعتبار فريق فناربخشة فائزا 3-0، وإلزام بشكتاش بتسديد الأموال التي حصلوا عليها من البطولة هذا الموسم.

وكانت مباراة الإياب بالدور قبل النهائي، التي أقيمت يوم 19 أبريل الماضي، تم إيقافها في الدقيقة 75 بسبب أعمال شغب بين اللاعبين والجماهير.

وألزم الاتحاد التركي الفريقين باستكمال المباراة الخميس الماضي، ولكن فريق بشكتاش رفض، معللا ذلك بان القرار كان غير عادل ويصب في مصلحة منافسه.

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