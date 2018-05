المتوسط:

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن استعداد فريقه لمباراة الكلاسيكو غدا، أمام برشلونة، على ملعب كامب نو، مشيرا لأهمية تحقيق نتيجة جيدة، خاصة وأنه لم يخسر على هذا الملعب من قبل.

وصرح زيدان في المؤتمر الصحفي للمباراة “لدينا حافز كبير أمام برشلونة في الكامب نو، لم نخسر منذ 3 سنوات على هذا الملعب، ولدينا فرصة لتكرار الفوز غدا”.

مضيفا أنه لا يمكن أن نقول إن ريال مدريد انكسر، هذه ليست حقيقة، لا تزال أمامنا 4 مباريات قبل نهائي كييف، وسوف نلعبها من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة ليفربول، موسمنا في الليجا لم يكن طيبا، ولكنه أيضا لم يكن فاشلا، دائما أقول إن الفوز بلقب دوري أكثر صعوبة من اللتويج بدوري الأبطال.

وتابع “نحن نستحق الوصول للنهائي نظرا للعمل الذي قمنا به، ليس من المعقول أن نتجاهل كل ما فعلناه من أجل الحديث عن التحكيم، أنا لن أتحدث عن مثل تلك الأشياء لأنها لن تفيد، لقد واجهنا فرق كباريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ وهذا أمر ليس سهلا”.

وحول خوض إنييستا المباراة الاخيرة له في الكلاسيكو قال: “نحن معجبون بإنييستا، سوف نحييه على مسيرته ونقدم له التحية وسنتمنى له التوفيق في مستقبله”.

وبخصوص الممر الشرفي واصل “لست أنا من قرر عدم الوقوف في المرر الشرفي بل برشلونة، بعد فوزنا بمونديال الأندية قالوا إنها بطولة ليست مهمة لنقوم بمرر شرفي كما إنهم لم يشاركوا فيها، ولكن مع ذلك يجب احترامهم، لقد قدمت لهم التهنئة بعد حصولهم على اللقب”.

وأكد المدرب الفرنسي أنه سيستدعي كل من إيسكو ورافائيل فاران للمباراة بعد تعافيهما من الإصابة وخوض المران الجماعي قبل السفر بشكل طبيعي.

واختتم تصريحاته بالحديث عن كريم بنزيما وكيلور نافاس وقال: “لديهما شخصية قوية في التعامل مع المواقف الصعبة، بالنسبة لي هم لاعبين كبيرين وقدما أداء جيدا، ولكنهما واجها بعض المشاكل في بعض المباريات”.

The post زيدان: لاعبو الملكي جاهزون لخطف “الكلاسيكو” من البارسا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية