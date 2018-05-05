عقد جديد ينتظر مدرب الإنتر

ذكرت مصادر صحفية إيطالية سير إدارة إنتر باتجاه تجديد عقد مدرب الفريق لوتشيانو سباليتي حتى عام 2021 حتى في حال فشل في التأهل لدور أبطال أوروبا العام القادم.

وقالت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” أن مدرب روما السابق سيبقى إلى مابعد يونيو 2019 موعد نهاية العقد السابق حيث يرى مسؤلو النادي من المدرب جزءا من مشروع إعادة الفريق لمكانه بين المتنافسين في إيطاليا.

كما أن الإدارة ستدعم الفريق بأكثر من اسم جيد في الميركاتو الصيفي القادم كما أنها بصدد تجهيز برنامج متكامل للمرحلة القادمة وترغب في أن يكون سباليتي جزءا رئيسيا فيه رغم تراجعه في النصف الثاني من الموسم وتضائل حظوظ الفريق في خطف المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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