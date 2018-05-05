مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع ميرتينز

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، طالب إدارة ناديه، بالتعاقد مع البلجيكي دريس ميرتينز مهاجم نابولي، ودفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإيطالي.

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن مورينيو يرغب في التعاقد مع ميرتينز المتألق، والذي سجل 21 هدفا وصنع 12 مع نابولي في الدوري الإيطالي، وخاصة أن الشرط الجزائي في تعاقده مع نابولي بيلغ 25 مليون إسترليني فقط للعب لفريق خارج الكالتشيو، وهو يعد رقما مناسبا للتعاقد معه.

وأضافت الصحيفة، أن ميرتينز بات في صفوف اليونايتد الموسم المقبل بنسبة كبيرة ، وأن اليونايتد سيتعاقد لا محالة مع الدولي البلجيكي صاحب الـ30 عاما.

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