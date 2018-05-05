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الريال دون أعمدة في الكلاسيكو

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت عدة صحف مقربة من ريال مدريد إلى نية مدرب الفريق الملكي إراحة عدد كبير من لاعبيه الأساسيين في مباراة الكلاسيكو خوفا من تعرض أحدهم لإصابة تبعده عن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة “سبورت” عن مصادر مقربة شبه تأكيد لغياب كرستيانو رونالدو وسيرخيو راموس ولوكامودريتش وتوني كروس وكذلك مارسيلو، إذ أن المدرب الفرنسي يخشى على لاعبيه من تفاقم المجهود وتأثيره على مردودهم اللياقي بالموعد المرتقب أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعني ما سبق أننا قد نشاهد كلاسيكو أقل من الناحية الفنية بعد قرار مدرب الريال الذي صرّح بأن الكلاسيكو لا يمثل أهمية بالغة في خطة الفريق الذي خسر المنافسة مبكرا في مسابقتي الدوري والكأس ويحاول إنقاذ الموسم بلقب دوري الأبطال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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