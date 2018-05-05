الريال دون أعمدة في الكلاسيكو

أشارت عدة صحف مقربة من ريال مدريد إلى نية مدرب الفريق الملكي إراحة عدد كبير من لاعبيه الأساسيين في مباراة الكلاسيكو خوفا من تعرض أحدهم لإصابة تبعده عن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة “سبورت” عن مصادر مقربة شبه تأكيد لغياب كرستيانو رونالدو وسيرخيو راموس ولوكامودريتش وتوني كروس وكذلك مارسيلو، إذ أن المدرب الفرنسي يخشى على لاعبيه من تفاقم المجهود وتأثيره على مردودهم اللياقي بالموعد المرتقب أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعني ما سبق أننا قد نشاهد كلاسيكو أقل من الناحية الفنية بعد قرار مدرب الريال الذي صرّح بأن الكلاسيكو لا يمثل أهمية بالغة في خطة الفريق الذي خسر المنافسة مبكرا في مسابقتي الدوري والكأس ويحاول إنقاذ الموسم بلقب دوري الأبطال.

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