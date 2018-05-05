نيمار يبدأ مرحلة التعافي من الإصابة في باريس سان جيرمان..صور

بدأ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في ممارسة التدريبات في ناديه باريس سان جيرمان، بعد أن وصل أمس الجمعة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور للنجم البرازيلي، الذي بدأ الدخول في مرحلة التعافي الكامل من الإصابة، التي أبعدته عن المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم.

وأظهرت الصور بدء نيمار في ممارسة التدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية “الجيم”، ووضح عليه اقترابه من الشفاء الكامل، حيث لم يكن يرتدى أي واقي لساقه المصابة.

وخضع نيمار في الثالث من مارس لعملية جراحية في بلاده من أجل معالجة كسر في القدم اليمنى، تعرض له في مباراة فريقه مع مارسيليا أواخر فبراير الماضي.

ومن المنتظر أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات مع بداية شهر يونيو المقبل، قبل نحو أسبوعين من قيادته المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا.

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