المتوسط:

استطاع فريق برايتون الحفاظ على مقعده في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على مانشستر يونايتد بهدف وحيد، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة الـ 37 من البريمير ليغ.

ويرجع فريق برايتون الفضل في انتصاره للاعبه الألماني باسكال غروز، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وارتقى برايتون، بعد هذا الفوز، إلى المركز الحادي عشر في قائمة الدوري، برصيد 40 نقطة، وضمن بذلك بقاءه في مصاف أندية البريمير ليغ.

بينما يحتل مانشستر يونايتد مركز الوصافة، برصيد 77 نقطة.

The post برايتون يحافظ على مقعده بالدوري الانجليزي الممتاز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية