كازرلا يشارك في مران أرسنال للمرة الأولى منذ 18 شهرا

شهد مران أرسنال اليوم السبت عودة لاعب الفريق الإسباني سانتي كازورلا للمشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك للمرة الأولى من أكثر من 18 شهرا.

ولم يشارك كازرولا في تدريبات الجانرز تحديدا منذ شهر أكتوبر عام 2016، بسبب الإصابة في وتر أكيليس، والتي خضع بسببها لعدد من العمليات الجراحية، حتى عاد إلى تدريب الفريق الجماعي اليوم.

وكان كازرولا صاحب الـ33 عاما قد خاض تدريبات منفردة الأسبوع الماضي في ظل برنامجه العلاجي للتعافي من آثار الإصابة، قبل أن يشارك في مران اليوم كاملا.

ويستعد أرسنال لمواجهة بيرنلي غدا الأحد على ملعب “الإمارات” في الجولة الـ37 من البريميرليج.

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