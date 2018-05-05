الهلال يتأهل للدور النصف نهائي من كأس ليبيا

بنغازي 05 مايو 2018 (وال)- تأهل فريق الهلال إلى الدور النصف نهائي من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، عقب تفوقه على جاره الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 4 – 2، بعد اكتمال الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف .

العبار يفتتح التسجيل

والمباراة التي جرت مساء الجمعة على أرضية ملعب شهداء بنينا توسطها الحكم أيمن الشريف، حيث جاء الشوط الأول متكافئاً بين الفريقين، وحاول كل فريق الوصول إلى مرمى الأخر، لكن جميع الهجمات لم تكن منسقة وافتقدت إلى التركيز لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي والهلال .

وبعد استراحة الشوط الأول، دخل الهلال والأهلي اللقاء وكل منهما يأمل السيطرة على اللقاء، إذ كانت الأفضلية نسبية للهلال الذي افتتح التسجيل عن طريق لاعبه أحمد العبار، معلناً عن تقدم الهلال على مستوى النتيجة .

والأهلي المتأخر في النتيجة أمام جماهيره؛ حاول جاهداً العودة للمباراة مجدداً، وشكل أكثر من هجمة سانحة للتعديل، ومن إحدى الكرات والهجمات، استطاع لاعبه المحترف كوفري ايبونغ تغيير لوحة الأهداف، ليلجأ الفريقين إلى لعب ركلات جزاء ترجيحية.

سيناريو ضربات الجزاء

نجح فيه الهلال في تسجيل أربعة ركلات من أصل خمسة، حيث سجل للهلال المتأهل كل من علي الشريف، مصطفى حمزة، معاد العمامي، مراد الوحيشي، فيما أهدر عبد الهادي زقلام .

في المقابل، تمكن الأهلي المودع لبطولة الكأس من تسجيل ركلتي جزاء من أصل أربعة، حيث تناوب على تسجيل ركلات الأهلي الناجحة كل من عبد الله العرفي، وإبراهيم بودبوس، فيما أضاع كل من أحمد كراوع، وأحمد شلبي .

وبهذا الفوز يتأهل الهلال إلى الدور النصف نهائي من مسابقة كأس ليبيا، لينتظر الفريق المتأهل من لقاء خليج سرت والخمس الذي سيقام مساء اليوم السبت بملعب شهداء بنينا . (وال – بنغازي ) س أ / س ع/ ر ت

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