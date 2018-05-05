تحديد مباريات الدور الرباعي لتحديد بطل الدوري الممتاز

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، السبت، مباريات الدور الرباعي لتحديد بطل الدوري الممتاز لهذا العام.

ففي مباريات الجولة الأولى يلتقي، الخميس، المقبل الاتحاد ضيفه الأهلي بنغازي على أرضية ملعب طرابلس الدولي عند الساعة الخامسة مساء، وفي التوقيت ذاته ينزل الأهلي طرابلس ضيفا على نظيره النصر بملعب بنينا.

وفي الجولة الثانية أو جولة الديربيات كما يطلق عليها يستضيف الأهلي طرابلس في 15 من مايو الجاري جاره الاتحاد في ديربي المنطقة الغربية على أرضية ملعب مصراته عند الساعة الخامسة مساء، بينما سيحتضن ملعب بنينا في ذات اليوم ديربي المنطقة الشرقية بين الأهلي بنغازي والنصر عند الساعة الخامسة مساء.

أما منافسات الجولة الثالثة والأخير من مرحلة الذهاب يلتقى الأهليان في 21 من مايو على ملعب بنينا عند منتصف الساعة الـ11، في حين يواجه الاتحاد باليوم والتوقيت ذاته منافسه النصر على ملعب طرابلس الدولي.

ونوهت لجنة المسابقات بأن كافة مباريات الدور الرباعي لتحديد بطل الدوري الممتاز ستكون دون حضور الجماهير.

يُذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قد أجرت قرعة الدور الرباعي من الدوري الممتاز الخميس الماضي.

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