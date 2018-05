بايرن ميونيخ يخفف أحزان الخروج الأوروبى بثلاثية فى شباك كولن

المتوسط:

حقق نادي بايرن ميونيخ، الذي خرج قبل 4 أيام من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فوزا معنويا على مضيفه كولن (3-1)، في الأسبوع الـ33 من الدوري الألماني (البوندسليغا).

وسجل أهداف البايرن كل من الكولومبي خاميس رودريغيز، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي، والفرنسي كورينتين توليسو، في الدقائق (59، 61 و78) على الترتيب، بينما تكفل مدافع الفريق “البافاري” نيكلاس سولي، بتسجيل الهدف الوحيد لكولن بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة (30).

ورفع البايرن، الذي ضمن مبكرا التتويج بلقب البوندسليغا، رصيده إلى 84 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد كولن عند 22 نقطة في قاع الترتيب (المركز الـ18).

وكان البايرن قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، بعدما خسر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-1) أمام ريال مدريد، حامل اللقب في النسختين الماضيتين.

وفي مباريات أخرى ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من البوندسليغا، تغلب ماينز على مضيفه بوروسيا دورتموند (2-1)، وبنفس النتيجة تفوق شالكه على مضيفه أوغسبورغ، وأكرم لايبزيغ ضيفه فولسبورغ بأربعة أهداف لهدف، كما تغلب شتوتغارت على هوفنهايم بهدفين نظيفين.

