فيديو.. إصابة مرعبة لملاكم أمريكى فى مباراة مدتها 40 ثانية فقط

تعرض المقاتل الأمريكي جيروم ريفيرا لإصابة خطيرة في يده اليمنى، خلال النزال الذي جمعه بمواطنه براندون رويفال، ضمن دورة “Legacy Fighting Alliance 39” للفنون القتالية المختلطة.

Well this just happened at #LFA39… @LFAfighting @brandonroyval pic.twitter.com/7QgERTvczT — AXS TV Fights (@AXSTVFights) May 5, 2018

وصُدم ريفيرا لحظة اكتشافه أن يده اليمنى ليست في وضعها الطبيعي، بعدما تعرض لخلع في كوعه الأيمن.

ورفع ريفيرا يده اليسرى لإيقاف النزال، كما حاول الهرب من منافسه، إلا أن الأخير وجه له مجموعة من الضربات قبل أن يتدخل الحكم لينهي النزال بعد 40 ثانية فقط من بدايته.

واتفق مجموعة من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن إصابة ريفيرا، هي واحدة من أبشع الإصابات في نزالات الفنون القتالية المختلطة في السنوات الأخيرة

