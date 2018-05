المتوسط:

حول كريستال بالاس تأخره بهدف أمام مضيفه ستوك سيتي إلى فوز بهدفين لواحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة (43) عن طريق السويسري شيردان شاكيري، لكن رد كريستال كان قويا وبهدفين متتاليين، أحرزهما جيمس ماكارثر، وباتريك فان إنهولت، في الدقيقتين (68 و86).

وبهذه الخسارة، يتأكد رسميا هبوط ستوك إلى دوري الدرجة الأولى مع نهاية مباريات المرحلة الـ37، إذ يحتل المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 30 نقطة، ويتخلف بفارق 3 نقاط عن سوانزي سيتي، صاحب المركز الـ17 “منطقة الأمان”.

أما كريستال بالاس فقد ضمن بشكل كبير بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الـ11.

The post كريستال بالاس يقلب الطاولة على ستوك سيتى فى آخر دقيقتين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية