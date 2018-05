المتوسط:

يواجه فريق الاتحاد نظيره فريق السويحلي في منافسات الدوري الليبي الممتاز، غدا الأحد.

وتقام المباراة التي تجمع الاتحاد والسويحلي على ملعب طرابلس الدولي في تمام الساعة الخامسة والنصف.

The post الاتحاد يواجه السويحلي في الدوري الليبي الممتاز غدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية