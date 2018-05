المتوسط:

فاز فريق الأهلي بنغازي على فريق الأهلي طرابلس ضمن نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة، اليوم السبت.

وانتهى المباراة التي جمعت بين الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس بثلاث أشواط مقابل شوط.

ويلتقي فريق الأهلي بنغازي مع فريق السويحلي يوم الإثنين لتحديد بطل كأس ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي.

