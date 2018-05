صراع شرس بين محمد صلاح وهارى كين على “جائزة قيمة”

كشفت الشركة الراعية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في البريمير ليغ لهذا الموسم.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية، أن قائمة المرشحين ضمت، النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، إضافة إلى كل من، ثنائي مانشستر سيتي، اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينغ، والإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، والمهاجم هارى كين، هداف توتنهام، وجيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي.

وحصل محمد صلاح على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين، كأول لاعب مصري وثاني لاعب عربي وإفريقي في التاريخ يحصد تلك الجائزة، إضافة إلى جائزة رابطة الصحفيين الرياضيين الإنجليز لأفضل لاعب.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي البريمير ليغ برصيد 31 هدفا، وأحرز 43 هدفًا، في مختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية خلال الموسم الأول له مع الريدز.

