الأسطورة أليكس فيرجسون يصاب بنزيف فى المخ ويدخل فى غيبوبة

دخل أسطورة التدريب الإنجليزى السير أليكس فيرجسون فى غيبوبة إثر تعرضه لنزيف فى المخ مساء اليوم، مما دفع أسرته لإدخاله أحدى المستشفيات لمتابعة حالته، حسب ما أعلنه دارين فيرجسون، نجل مدرب مانشيستر يونايتد الأسبق.

وذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية عن دارين أن والده فيرجسون صاحب الـ78 عاما فى حالة خطيرة للغاية، ومن المرجح أن يجرى عملية جراحية اليوم لإنقاذه فى أسرع وقت.

ولم يحضر دارين مباراة فريقه دونكاستر الذى يتولى تدريبه أمام ويجان أتلتيك التى أقيمت اليوم بسبب مرض والده.

