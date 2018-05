اتفاقية ليبية إيطالية للتعاون في المجالات الرياضية الخاصة بالسباحة

المتوسط :

وقع الاتحاد الليبي للسباحة برئاسة عصمان القنين، مع نظيره الإيطالي باولو باريلي في مقر الاتحاد الإيطالي بروما اتفاقية تعاون بين الاتحادين .

ونصت الاتفاقية على التعاون في جميع المجالات الرياضية الخاصة برياضة السباحة،من حيث الدورات التأهيلية والتدريبية والتحكيمية للمدربين والحكام في إيطاليا أو الإشراف عليها في ليبيا، إلى جانب إقامة معسكرات للمنتخبات الليبية في إيطاليا ومشاركة المنتخبات الليبية في البطولات الإيطالية والأوروبية

