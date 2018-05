برشلونة يحشد نجومه أمام ريال مدريد فى كلاسيكو الأرض غداً

أعلن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، القائمة المستدعاة لخوض مواجهة غريمه التقليدى ريال مدريد، فى كلاسيكو الأرض المقرر إقامته فى التاسعة إلا ربع من مساء غد الأحد، على ملعب “كامب نو”، فى قمة منافسات الجولة 36 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد، 18 لاعبا بحسب الموقع الرسمى للنادى، على رأسهم القائد أندريس إنييستا الذى يخوض الكلاسيكو الأخير له قبل ختام مشواره مع الفريق الكتالونى نهاية الموسم الحالى بعد مسيرة دامت 16 عاما، بالإضافة إلى الثنائى الهجومى المرعب ليونيل ميسي، ولويس سواريز.

يذكر أن برشلونة حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني للمرة 25 فى تاريخه عقب فوزه الكبير على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 4/2، مساء الأحد الماضى، بالجولة الـ35 من المسابقة، كما سبقها بحصد كأس الملك للمرة 30 تاريخه على حساب إشبيلية فى المباراة النهائية بخمسة أهداف دون مقابل

