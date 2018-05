نادي الاتحاد يستقبل بعثة ” السويحلي” بالورد في طرابلس

المتوسط:

استقبلت الجمعية العمومية بنادي الاتحاد، مساء اليوم السبت، بعثة فريق السويحلي الذي وصل إلى طرابلس لخوض مباراته مع فريق الاتحاد يوم غدٍ الأحد ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثالثة من الدوري الليبي.

وأعلن نادي الاتحاد، على صفحته بموقع الفيسبوك، ” إن أفراد الجمعية العمومية قدموا باقة ورد لبعثة السويحلي بروح رياضية عالية مُتمنية لهم إقامةً طيبة بين أهلهم في طرابلس”.

وأكد النادي، “إن مباراته مع السويحلي تُعد تحصيل حاصل وغير مُهمة لكنها تمثل استعداد للرباعي”.

