فاز فريق الاتحاد لكرة اليد على نظيره فريق الشموع مصراته ، اليوم السبت.

وانتهت المباراة التي أقيمت في قاعة نادي الشرطة بجانب مصلحة الجوازات بمنطقة صلاح الدين، بفوز الاتحاد بنتيجة 36 مقابل 9 أهداف.

