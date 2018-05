نجم نهائى “يورو 2016” يهدى لوكوموتيف موسكو لقب دورى روسيا

المتوسط:

حسم لوكوموتيف موسكو لقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، لصالحه مبكرا، على حساب ضيفه زينيت بطرسبورغ، إثر فوزه عليه (1-0)، اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ 29 قبل الأخيرة للدوري.

ويدين فريق لوكوموتيف موسكو بالفضل الكبير في انتصاره، لمهاجمه البرتغالي إدير، صاحب الهدف الذهبي في “يورو 2016″، الذي أحرز هدف الفوز “الذهبي” الوحيد لفريق “السكك الحديدية”، في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق فقط من انتهاء الزمن الأصلي للمباراة.

ورفع لوكوموتيف موسكو رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 60 نقطة، مبتعدا بفارق سبع نقاط في الصدارة وعن متناول أقرب منافسيه جاره سبارتاك موسكو.

بينما تجمد رصيد فريق زينيت بطرسبورغ عند 50 نقطة، وبقي في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، وبالتالي خرج من دائرة المنافسة على بطاقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوج لوكوموتيف موسكو بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز، للمرة الأولى منذ العام 2004، والثالثة في تاريخه (2002، 2004).

