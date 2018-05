فيرمينو: محمد صلاح رائع وسوف نساعده لحسم لقب الهداف

قال مهاجم ليفربول الانجليزى، البرازيلى روبرتو فيرمينو ، ان كل لاعبى الريدز سيلعبون من أجل مساعدة النجم المصرى محمد صلاح، للفوز بلقب هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم، على حساب هارى كين هداف توتنهام ومنافسه المباشر.

فيرمينيو يساعد محمد صلاح

قال فيرمينو فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول: “محمد صلاح يقدم موسما رائعا، فهو لاعب مميز، واتمنى أن يتمكن فى الاستمرار على هذا المستوى فى الفترة المقبلة”.

أضاف المهاجم البرازيلى للريدز قائلا: “أعتقد أن النجم المصرى يستحق لقب الهداف هذا الموسم، لأنه يبذل مجهودا كبيرا، ويقدم المساعدة لجميع لاعبى الفريق”.

وأشار فيرمينو إلى أن محمد صلاح سيقاتل للفوز بلقب هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم، وسنفعل المستحيل من أجل مساعدة النجم المصرى، لينهى المسابقة هدافا لها.

ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 31 هدفا، متفوقا بفارق 4 أهداف عن هارى كين صاحب المركز الثانى بـ 27 هدفا.

ويواجه محمد صلاح فريقه السابق تشيلسى غدا على ملعب “ستامفورد بريدج”، وذلك ضمن منافسات الجولة 37 من البريميرليج.

