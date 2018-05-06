ليبيا تتفوق على الكوت ديفوار في إفريقيا الميني فوت

قص منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة شريط مبارياته في بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة بفوز على نظيره منتخب الكوت ديفوار بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب يوسف بن سعود في مجريات الشوط الأول في المباراة التي أجريت على أرضية ملعب نادي المدينة.

وتجرى في هذه الآونة المباراة الثانية التي تجمع منتخب غانا مع نظيره منتخب الصومال ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكانت اللجنة المنظمة أقامت حفلة الافتتاح بحضور عدد من الشخصيات السياسية والرياضية، ومسؤولي وفود المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة في نسختها الأولى التي تستضيفها ليبيا.

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