بايرن يحقق فوزا معنويا على كولن

حقق بايرن ميونخ فوزا معنويا هاما على حساب كولن بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الألماني.

وفاجئ سيمون زولر البايرن بهدف لصالح كولن في الدقيقة الحادية والعشرين، وسرعان ماعادل بايرن النتيجة بهدف نيكلاس شول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثلاثين.

وسجل الكولمبي خاميس رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والخمسين فيما تكفل البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الحادية والستين.

ورفع هذا الفوز رصيد بايرن للنقطة الرابع والثمانين في صدارة البوندسليغا وبقى كولن متذيلا لترتيب الدوري برصيد اثنين وعشرين نقطة.

وودع بايرن دوري الأبطال الأسبوع الماضي رغم تعادله مع ريال بهدفين لكل منهما ليخسر منافسة التتويج باللقب الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية