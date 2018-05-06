وفاق اجدابيا يستضيف بعثة الصداقة شحات

استضاف نادي الوفاق اجدابيا بعثة فريق الصداقة لكرة القدم لدى عودته من المنطقة الوسطى وخوضه تصفيات الصعود للدوري الممتاز.

وأقام النادي الأجدابي الأخضر مأدبة غداء على شرف رفاق الدولي السابق عمر داوود بمناسبة عودتهم لدوري الأضواء وتتويجهم عن جدارة واستحقاق كأبطال للدرجة الأولى.

وجاءت هذه البادرة تجسيداً للتقارب بين الأندية الرياضية وأن الرياضة لازالت هي الوسيلة الأنجح لمد جسور التواصل بين أبناء وطننا الواحد.

وتمكن فريق الصداقة من تحقيق حلم جمهوره والصعود للدوري الممتاز بعد نجاحه في تقديم مستوى مميز تكلل بالتتويج بلقب دوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

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