منتخب ألعاب القوي لذوي الإعاقة يتألق في مراكش 

أنهى المنتخب الليبي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته بملتقى مراكش الدولي بالمغرب باحتلال الترتيب السادس من بين ستة وعشرون دولة.

وجاء هذا الترتيب المشرف بعد حصوله على 3 قلائد ذهبية كانت الأولى للبطل محمود رجب في رمي القرص كما حاز محمود رجب على قلادة ذهبية ثانية في منافسات دفع الجُلة.

بينما توج بالقلادة الذهبية الثالثة البطل “وليد شطيبة” في رمي القرص (تصنيف F42).

ويحقق منتخب ليبيا لذوي الإعاقة في رياضة ألعاب نتائج باهرة في مشاركته الخارجية وسبق له الحصول على العديد من الميداليات في العديد من الاستحقاقات العربية والأفريقية وحتى القارية.

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