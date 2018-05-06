المرج تحتضن الملتقى الثاني للإعلاميين الرياضيين تحت عنوان “الوفاء للمصورين”

المرج 06 مايو 2018 (وال) – احتضنت مدينة المرج أمس السبت، فعاليات الملتقى الثاني للإعلاميين الرياضيين في ليبيا تحت عنوان ” الوفاء للمصورين” بمشاركة عدداً من الإعلاميين الرياضيين ولفيف من المُختصين والمُهتمين.

هذا وحضر فعاليات الملتقى رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري، الجهة الراعية للملتقى الثاني للإعلاميين، وعميد بلدية المرج مقدم وهبي أنور الجهة المُستضيفة للملتقى.

وأحتوى الملتقى على عدد من الفقرات الرياضية والثقافية والفنية، وأختتم بتوزيع شهادات تكريم وتقدير ودروع للجهات المُنظمة للملتقى الثاني ، و تكريم المصورين الرياضيين الذين وافتهم المنية وتركوا بصمات في المجال الرياضة المختلفة.

ومن جهته صرح رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري لوكالة الأنباء الليبية إن مثل هذه الملتقيات مهمة في إنجاح الصحافة الليبية للعودة بها للوهج الذي كانت عليه في سابق عهدها .

وأكد رئيس الهيأة إن الصحافة الليبية راسخة بحضور قامات مثل الصحفي فيصل فخري، حيث لا شك إن ثقافة فخري العالية وخبرته الكبيرة سينقل خبرة للجيل المثابر من الشباب الصاعد.

وعبر الفاخري عن سعادته بأن يضم الوطن فتيه مخلصين يسعون لتأسيس صحافة مهنية حقيقية تواكب الأحداث وتنقله بكل مهنية وحرفية ومصداقية عالية.

وفي ذات السياق، قال مدير مكتب الشباب والرياضة بالمرج ونيس القطعة إن مثل هذا الملتقى في الظروف الاستثنائية للدولة الليبية يعتبر إيجابياً وفعال لنشر ثقافة الرياضية والتعايش والتناغم بين أبناء الوطن الواحد ورسالة واضحة للحملة الوطنية.

وبدوره أوضح رئيس نقابة الإعلاميين الرياضيين نصر المهدوي إن الملتقي بادرة جيدة وعادة سنوية في ذكرى تأسيس النقابة وهى بمثابة جسر للتواصل والترابط بين الإعلاميين الرياضيين وذلك بعد نجاح الملتقي الأول بمدينة بنغازي، الذي نُظم العام الماضي تحت شعار “الوفاء للأوفياء “.

وأشار المهدوي إلى أن العديد من المدن والتنسيقات تطالب الآن بضرورة إقامة الملتقى الثالث للإعلاميين الرياضيين.

وفي الختام تقدم رئيس نقابة الإعلاميين الرياضيين بالشكر لعميد بلدية المرج الذي سخر وقته وجهده لإنجاح الملتقي الثاني للإعلاميين الرياضيين في مدينة المرج. (وال – المرج) أ ف / هــ ع

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