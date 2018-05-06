مراد الوحيشي يبعد الأهلي بنغازي من كأس ليبيا

أخبار ليبيا24- خاص

نجح حارس مرمى الهلال الواعد مراد الوحيشي في قيادة فريقه للتأهل لنصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم على حساب منافسه الأهلي بعد أن تغلب عليه 4-2 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة في ملعب شهداء بنينا لحساب ربع نهائي الكأس وانتهت في وقتها الأصلي 1-1.

وفرض حارس الهلال مراد الوحيشي نفسه نجماً للمباراة بعد تصديه لركلتي ترجيح وتسجيل الركلة الحاسمة لفريقه، وكان شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل 0-0 وتقدم الهلال بهدف منتصف الشوط الثاني عن طريق أحمد العبار ليعدل الأهلي النتيجة قبل النهاية بعشر دقائق عن طريق المحترف كوفري.

واحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت لزملاء علي الشريف بنتيجة 4-2 ، هذا وسيلاقي الهلال الفائز من لقاء خليج سرت والخمس في نصف نهائي المسابقة .

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