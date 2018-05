أروابارينا يتنحى عن تدريب الوصل الإماراتي

المتوسط:

أكد الوصل المنتمي لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم انفصاله عن مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا وعدم تجديد تعاقده اليوم الأحد.

وكتب الوصل في حسابه على تويتر أنه بعد الاجتماع مع الجهاز الفني تقرر عدم تجديد التعاقد مع أروابارينا وجهازه المعاون بعد نهاية فترة التعاقد الحالية.

وأضاف أن شركة الوصل تتقدم بالشكر للمدرب وطاقمه الفني على ما قدموه للنادي متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة.

واحتل الوصل المركز الثالث في الدوري الإماراتي الموسم المنصرم كما بلغ نهائي كأس رئيس الإمارات قبل أن يخسر 2-1 أمام غريمه العين الذي حصد الثنائية المحلية.

