يوفنتوس يسحق بولونيا مقتربا من لقب الدوري الايطالي

فاز يوفنتوس على نظيره بولونيا يوم أمس السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد تأخره بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليقترب من لقبه السابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.

واستفاد الفريق القادم من تورينو من أخطاء قاتلة من دفاع الفريق الضيف ليبتعد بالصدارة بفارق سبع نقاط وسيحرز اللقب يوم الأحد لو خسر منافسه نابولي أمام ضيفه تورينو.

وقال ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس ”لم يحسم أي شيء بعد لكن هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح ونحتاج إلى ثلاث نقاط لضمان اللقب حسابيا“.

وأضاف ”صعبنا الأمور على أنفسنا بسبب ارتباك داخل منطقة الجزاء لكن لحسن الحظ كان رد الفعل جيدا“.

وتقدم بولونيا، الذي يحتل مركزا في وسط الترتيب، على نحو مفاجئ بعد واقعة زادت من التساؤلات حول استخدام حكم الفيديو المساعد الذي يتم تجربته في دوري الدرجة الأولى بالإضافة إلى بطولات محلية أخرى.

