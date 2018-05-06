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اختتام دورة حكام الجدد في “أسلوب الساندا” في بنغازي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 06 مايو 2018 (وال)- اختتمت اللجنة التسييرية للعبة الوشو الكونغ فو ببلدية بنغازي، دورة تدريبية للحكام الجدد في “أسلوب الساندا ” للحصور على الرخصة المحلية “C” .

هذا وقد اختتمت الدورة يوم الخميس بمقر شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، بمشاركة 17 مشاركاً على مستوى المنطقة الشرقية من الجنسين، حيث كانت الدورة مكثفة على مدار 3 أيام ما بين النظري والعملي .

وقد أشرف على الدورة التدريبية الخبير مصطفى الصنقري، حيث تحدث عن مهام الحكم، والتعريف به، وكيفية إعداد الحكم، إضافة إلى الاختبارات في الجانبي النظري والعملي .(وال – بنغازي) س أ/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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