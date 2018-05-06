اختتام دورة حكام الجدد في “أسلوب الساندا” في بنغازي

بنغازي 06 مايو 2018 (وال)- اختتمت اللجنة التسييرية للعبة الوشو الكونغ فو ببلدية بنغازي، دورة تدريبية للحكام الجدد في “أسلوب الساندا ” للحصور على الرخصة المحلية “C” .

هذا وقد اختتمت الدورة يوم الخميس بمقر شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، بمشاركة 17 مشاركاً على مستوى المنطقة الشرقية من الجنسين، حيث كانت الدورة مكثفة على مدار 3 أيام ما بين النظري والعملي .

وقد أشرف على الدورة التدريبية الخبير مصطفى الصنقري، حيث تحدث عن مهام الحكم، والتعريف به، وكيفية إعداد الحكم، إضافة إلى الاختبارات في الجانبي النظري والعملي .(وال – بنغازي) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال