مدافع الخمس: قادرون على التأهل لنهائي كأس ليبيا

أعرب محمود بحير، مدافع فريق الخمس، عن سعادته بتأهل ناديه، لأول مرة في تاريخه، لنصف نهائي كأس ليبيا، بعد فوزه على خليج سرت، بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال بحير، إن المباراة كانت مفتوحة من جانب الطرفين، مشددًا على أن الانتصار جاء بفضل من الله، ثم جهود لاعبي الخمس، موضحا أن فريقه كان بإمكانه الخروج بالفوز، في الشوط الأول، لكن الحظ لم يحالفه في أكثر من فرصة.

وعن المنافس القادم في الكأس، أضاف بحير “الهلال خصم قوي، ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، لكن سنكون في الموعد لإسعاد جماهيرنا ببلوغ النهائي”.

وختم بحير حديثه بقوله “سأحدد موقفي من البقاء أو الرحيل عن الخمس، بعد شهر رمضان المعظم”.

