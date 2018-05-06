تأهل الخمس لأول مرة للنصف النهائي من كأس ليبيا

بنغازي 06 مايو 2018 (وال)- حجز فريق الخمس مقعداً في الدور النصف النهائي من مسابقة كأس ليبيا لأول مرة في تاريخه، بعد تفوقه على خليج سرت بركلات الجزاء الترجيحية 5 – 4 ، بعد اكتمال الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين .

والمباراة التي جرت مساء السبت على أرضية ملعب شهداء بنينا، حاول فيها الفريقان خلال دقائق الشوط الأول الوصول إلى مرمى الآخر، وشكل كل منهما هجمات على أمل افتتاح التسجيل، ليعلن الحكم مفتاح العلمي نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي .

وفي الشوط الثاني، ظهر الخمس أفضل حالاً من خليج سرت، وسيطر على مجريات اللعب، وتقدم كثيراً نحو مرمى حسام أمبية، حيث تصدى حارس الخليج لعدد من الكرات السانحة للتسجيل، وفي آخر أنفاس اللقاء أجرى المدرب أسامة الحمادي، تغييراً على مستوى الفريق،حيث أخرج الحارس عماد رجب ودخل بدلاً عنه الحارس وسام البودي الذي لعب دوراً كبيراً ومهماً في تأهل الخمس للدور النصف نهائي .

سيناريو ركلات الجزاء

وتناوب على تسجيل ركلات الجزاء لفريق الخمس، المتأهل للدور النصف نهائي كل من محمود بحيري، هاشم دلة، وليد حسن، ومؤيد ناصر، يوسف فزان، فيما أضاع كل من محمد جنان، سراج الهلودي، عبد الله بن خليل .

في المقابل، سجل ركلات الخليج الأربعة كل من : إصميده محمد، ومحمد خليفة، وعبد القادر إحويلات، وسعد بلعيد، في حين أهدرها عصام الدغلي، وعماد إبحيري، ومسعود الغناي، ومحي الدين أبو شارب .

وبهذا الفوز سيلتقي فريق الخمس نظيره الهلال المتأهل سلفاً على حساب الأهلي بنغازي في دور نصف نهائي من مسابقة الكأس . (وال – بنغازي) س أ/ ر ت

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