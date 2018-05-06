تأهل الأهلي طرابلس للدور النصف نهائي من مسابقة الكأس

طرابلس 06 مايو 2018 (وال)- أقصى فريق الأهلي طرابلس جاره المحلة من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، بعد التفوق عليه برباعية نظيفة .

وتوسط المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على أرضية ملعب طرابلس الدولي الحكم معتز الشلماني، حيث سيطر حامل اللقب على اللعب وفرض أسلوب لعبه أمام جماهيره، وأثمرت تلك السيطرة الميدانية عن تسجيل هدفين في الشوط الأول، بواسطة المهاجم أنيس سلتو، لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة .

وكثف الأهلي من هجومه على مرمى المحلة، باحثاً عن تعزيز النتيجة ومضاعفتها، ونجح في ذلك عندما عمّق المدافع سند الورفلي النتيجة بهدف ثالث، وصالح الطاهر أختتم مهرجان الأهداف بهدف رابع، معلناً بذلك عن تأهل حامل اللقب للدور النصف نهائي من مسابقة كأس ليبيا . (وال – طرابلس ) س أ/ ر ت

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