ريال مدريد يفضل صلاح على نيمار ويُحضر عرضاً خرافياً له في فترة الانتقالات الصيفية

عين ليبيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يحضر عرضاً خرافياً لضم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدلاً من البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد ينوي التقدم بعرض يحتوي على مقابل مالي وغاريث بيل، مقابل الظفر بصلاح من الريدز.

هذا ويفضل مسؤولي النادي الملكي ضم صلاح عن نيمار، بسبب تألق النجم المصري وقلة ثمنه وراتبه عن نيمار.

وكان مسؤولو ليفربول قد أعلنوا أنهم لن يتركوا صلاح يرحل عن آنفيلد، بمقابل أقل من 200 مليون يورو.

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