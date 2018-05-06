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بيكهام يتضامن مع فيرغسون

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهر النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام تضامنه مع مدربه السابق في مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون في محنته الصحية، إذ يعاني المدرب الأسكتلندي من تدهور في وضعه الصحي وخضع لعملية جراحية، السبت، وظل بعدها تحت العناية المركزة .

وطالب بيكهام عبر حسابه بتويتر مدربه السابق بالكفاح واصفاً إياه بالرئيس ومظهراً كامل دعمه لأسرة المدرب الأسطورة.

وتعتبر هذه الرسالة ضمن عدة رسائل بعثها لاعبو مانشستر يونايتد اللذين عبروا عن دعمهم للمدرب الذي أعطى الكثير لمانشستر يونايتد وكتب معه أفضل السطور عبر تاريخه.

ويشار إلى أن الظهور الأخير لمدرب الشياطين الحمر كان في مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي التي فاز بها أصحاب الأرض، حيث ظهر المدرب الأسكتلندي أثناء تكريم الفرنسي أرسين فينغر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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