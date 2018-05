بورتو يتوج بالدوري البرتغالي لينهي أسطورة بنفيكا

المتوسط:

حصد بورتو بلقب دوري الدرجة الأولى البرتغالي لكرة القدم في موسمه الأول مع المدرب سيرجيو كونسيساو يوم أمس السبت بعدما استفاد من تعادل بدون أهداف بين سبورتنج وبنفيكا قضى على فرص الفريقين في نيل اللقب.

وبهذه النتيجة أصبح سبورتنج وبنفيكا على بعد أربع نقاط من الصدارة مع تبقي مباراة واحدة لهما بالمسابقة لينهي بورتو هيمنة بنفيكا على اللقب خلال أربعة مواسم متتالية.

وسدد رافا سيلفا لاعب وسط بنفيكا في إطار المرمى مرتين خلال الشوط الأول ضمن مساعي فريق ”النسور“ للإبقاء على أمله في تمديد المنافسة لأسبوع آخر.

وكانت الأجواء مشتعلة في استاد الفالادي وتوقف اللعب بعد ثلاث دقائق بسبب إلقاء ألعاب نارية في منطقة الجزاء أمام مرمى روي باتريسيو حارس سبورتنج، كما توقف اللعب في بداية الشوط الثاني بسبب مشكلة فنية في كاميرا تلفزيونية هوائية.

ويملك بورتو، الذي يستضيف فيرينسي يوم الأحد، 82 نقطة من 32 مباراة مقابل 78 لبنفيكا وسبورتنج وهذا هو لقبه رقم 28 في المسابقة والأول منذ 2013.

