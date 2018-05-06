سلة الأهلي تحت 20 عاماً تتوج ببطولة المنطقة الشرقية

بنغازي 06 مايو 2018 ( وال ) – توج فريق الأهلي لكرة السلة تحت 20 عاماً ببطولة المنطقة الشرقية للسلة، عقب فوزه على النصر بنتيجة 68 مقابل 46 نقطة، وذلك لحساب آخر مباريات مجموعة المنطقة الشرقية من الدوري الليبي لكرة القدم.

اللقاء الذي جرى – أمس السبت – في مجمع سليمان الضراط في بنغازي نجحت فيه سلة الأهلي من السيطرة على مجريات اللعب ، فالربع الأول من المقابلة انتهى أهلاوياً بفارق نقطتان وبواقع 15 مقابل 13 نقطة.

في الربع الثاني حاول النصر العودة وتحسن أدائه كثيراً، وتزايد رتم المباراة أكثر عندما تصدى الأهلي لألعاب النصر، لينتهي الربع الثاني لصالح الأهلي بفارق نقطة وبنتيجة 15 مقابل 14 نقطة، ولتكون المحصلة النهائية للشوط الأول أهلاوية بنتيجة 30 مقابل 27 نقطة.

بعد استراحة الشوط الأول كان الأهلي أكثر خطورة على النصر وتألق لاعبه إدريس زيو الأكثر تسجيلاً في اللقاء برصيد 23 نقطة، حيث نجح الأهلي في توسيع الفارق في الربع الثالث إلى 13 نقطة وبواقع 23 مقابل 10 نقاط.

وعزز الأهلي سيطرته وهيمنته في الربع الرابع والأخير وحسم الأمور بنتيجة 15 نقطة مقابل 9 نقاط، لتكون محصلة الشوط الثاني أهلاوية إيضاً بنتيجة 38 مقابل 19 نقطة، ليعلن بعدها الأهلي عن نفسه بطلاً لفرق المنطقة الشرقية تحت 20 عاماً في كرة السلة. ( وال – بنغازي ) س أ

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