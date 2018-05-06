التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو اليوم

استقر فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة على التشكيل الذي يخوض به مباراة ريال مدريد ضمن مباريات الجولة 36 من عمر الدوري الاسباني ،والمقرر لها التاسعة الا ربع مساء اليوم الأحد على ملعب الكامب نو

وجاء التشكيل المتوقع لبرشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – سيرجي روبيرتو

الوسط سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – فيليب كوتينيو – أندريس إنييستا

الهجوم ليونيل ميسي – لويس سواريز.

ويحل ريال مدريد صاحب المركز الثالث ضيفاً على برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالي 2017-2018 في قمة الجولة السادسة والثلاثين.

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