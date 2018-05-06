نجم لاتسيو أولى صفقات اليونايتد للموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد أنهى بنجاح التعاقد مع الصربي سيرجى ميلينكوفيتش لاعب لاتسيو الإيطالي، ليكون أولى صفقات الفريق في الموسم الانتقالات الصيفية.

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية” أن اليونايتد أنهى الأسبوع الماضي المفاوضات من النادي الإيطالي للحصول على خدمات اللاعب الصربي مقابل 80 مليون استرليني.

وأشارت الصحيفة إلى تألق اللاعب صاحب الـ23 عاما مع لاتسيو في الموسم الجاري، حيث سجل ميلينكوفيتش 13 هدفا، على الرغم من أنه يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، وهو يعد ثاني أغلى صفقة في البريميرليج بعد تعاقد اليونايتد مع بول بوجبا عام 2016 مقابل 89 مليون إسترليني.

وأضافت الصحيفة إلى أن اختيار المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو وقع على اللاعب الصربي، لتعويض رحيل القائد مايكل كاريك، الذي أعلن اعتزاله نهاية الموسم، ومروان فيلايني الذي انتهى تعاقده مع النادي.

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