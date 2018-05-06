بوروسيا دورتموند يقترب من التعاقد مع مدرب نيس الفرنسي

ذكرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية اليوم (الأحد) أن المفاوضات وصلت إلى مراحل إيجابية للغاية بين مسؤولي نادي بوروسيا دورتموند الألماني والسويسري لوسيان فافر المدير الفني لنيس الفرنسي، مضيفة أن الإعلان النهائي عن تعيينه رسميا ربما يتحدد بعد 10 أيام.

وأضافت المجلة أن دورتموند استقر على عدم الاستعانة بمدربه الحالي بيتر شتوجر الذي تولى المهمة بعد إقالة بيتر بوس في الأشهر الأولى من الموسم الجاري.مشيرة إلى أن المفاوضات بين النادي الألماني وفافر يهددها فشل بوروسيا دورتموند في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة بعدما فرط في حسم بطاقته بعد الخسارة بملعبه بنتيجة 1-2 أمام ماينز أمس السبت.

وأكدت “فرانس فوتبول” أن لوسيان فافر سيتابع المباراة الأخيرة لدورتموند في البوندسليجا أمام هوفنهايم صاحب المركز الرابع، والتي سيتحدد على إثرها الفرق المتأهلة لدوري الأبطال، حيث يهددهما أيضا باير ليفركوزن.

ويحتل دورتموند المركز الثالث برصيد 55 نقطة خلفه هوفنهايم وليفركوزن في المركزين الرابع والخامس برصيد 52 نقطة.

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