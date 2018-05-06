اخبار الرياضة

نابولي يستسلم في صراع الكالتشيو

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فرّط نابولي في حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري الإيطالي بتعادله مع تورينو بهدفين لمثلهما، الأحد، ليتوسع الفارق بينه وبين اليوفي المتصدر إلى 6 نقاط.

ورغم تقدم فريق الجنوب بهدف ديريس ميرتينز منتصف الشوط الأول، إلا أن التورو نجح في معادلة النتيجة عبر دانييلي باسيلي في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 71 سجل ماريك هامسيك ثاني اهداف نابولي، لكن لورنزو دي سيلفستري قتل أحلام أصحاب الأرض بإحرازه هدف التعادل الذي أبعد نابولي عن صراعه على اللقب.

وبعد هذه المباراة وصل نابولي للنقطة الـ85 خلف يوفنتوس المتصدر بفارق 6 نقاط قبل جولتين من نهاية الموسم، وأصبح اليوفي أقترب أكثر من أي وقت مضى من التتويج باللقب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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